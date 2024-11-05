В "Ленкоме" сообщили, что продажа именных билетов не поможет в борьбе с перекупщиками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Продажа именных билетов на спектакли в театрах не решит проблему перекупщиков. Об этом Агентству "Москва" заявил директор "Ленкома имени Марка Захарова" Марк Варшавер.

По его словам, театр не собирается вводить такие билеты.

"Мы же не полиция какая-нибудь, чтобы спрашивать у них документы. Я негативно отношусь к подобным инициативам. Скажу так: я не пью, а в нормальном состоянии я не могу себе такого позволить", – подчеркнул Варшавер.

При этом Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова введет именные билеты на некоторые спектакли с 1 декабря текущего года для предотвращения спекуляций. Мера коснется только тех постановок, на которых чаще всего "наживаются перекупщики".

Кроме того, именные билеты уже начал продавать Большой театр. В каждый билет будут занесены персональные данные зрителя. В случае несоответствия указанных в билете сведений театр может не допустить человека на спектакль.

