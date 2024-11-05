Цискаридзе назвал ненормальными цены на билеты в театры

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народный артист России и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ненормальными цены на билеты в главные театры России. Об этом он сообщил на лекции в рамках просветительского марафона "Знание. Первые".

По его словам, на сегодняшний день театры могут посещать только очень состоятельные люди из-за такой ценовой политики.

"Не может билет на спектакль стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека. Это ненормально. Я не поддерживаю это", – приводит РИА Новости слова артиста.

Цискаридзе рассказал, что во времена, когда он выступал на сцене Большого театра, в зале не оставалось свободных мест. Однако сейчас все чаще встречаются пустые ряды, а основные билеты находятся у спекулянтов на Театральной площади.

Артист подчеркнул, что главные театры страны являются бюджетными госучреждениями, то есть они содержатся в том числе на налоги россиян. Поэтому поход в театр должен быть доступен для всех граждан, добавил Цискаридзе.

"Хочу напомнить, что, допустим, из бюджета и других источников Большой театр получает почти 5 миллиардов рублей. Это не маленькие деньги совсем. Я считаю, что должна быть отдельная программа по посещению для тех, кто хочет", – заключил он.

В начале нового театрального сезона средняя стоимость билетов в российские театры увеличилась на 14% по сравнению с прошлым годом и достигла 2 401 рубля.

В Москве средняя цена билетов составила 3 158 рублей. Год назад билет стоил в среднем 2 907 рублей. Однако количество спектаклей в репертуаре нового сезона увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом.