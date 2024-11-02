Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 18:55

Общество

В Минкультуры РФ заявили, что кинотеатры сами устанавливают цены на билеты

Фото: depositphotos/scaliger

Министерство культуры России не оказывает какого-либо влияния на стоимость билетов в кинотеатрах. Цены на них устанавливают они сами, заявили представители ведомства в беседе с Агентством "Москва".

До этого член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев сообщал о необходимости поднять среднюю стоимость билета в кинотеатр до 400 рублей по аналогии с театрами. Он поделился мнением, в соответствии с которым принятие такого решения сможет помочь восстановлению киноиндустрии.

Против этой инициативы выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его мнению, посещение театральной постановки и поход в кино не могут стоить одинаково, поскольку в театре есть труппа, которая работает над спектаклем, а кинопрокатчик является посредником в реализации товара.

Ранее сообщалось, что российские кинотеатры могут проверить из-за показа пиратских фильмов. В большей степени вопрос относится к региональным киносетям, которые активно демонстрируют фильмы ушедших голливудских киностудий.

Роспотребнадзор потребовал от кинотеатров пускать на сеансы зрителей со своей едой

Читайте также


обществокино
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика