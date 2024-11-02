В Минкультуры РФ заявили, что кинотеатры сами устанавливают цены на билеты

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Министерство культуры России не оказывает какого-либо влияния на стоимость билетов в кинотеатрах. Цены на них устанавливают они сами, заявили представители ведомства в беседе с Агентством "Москва".

До этого член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев сообщал о необходимости поднять среднюю стоимость билета в кинотеатр до 400 рублей по аналогии с театрами. Он поделился мнением, в соответствии с которым принятие такого решения сможет помочь восстановлению киноиндустрии.

Против этой инициативы выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его мнению, посещение театральной постановки и поход в кино не могут стоить одинаково, поскольку в театре есть труппа, которая работает над спектаклем, а кинопрокатчик является посредником в реализации товара.

Ранее сообщалось, что российские кинотеатры могут проверить из-за показа пиратских фильмов. В большей степени вопрос относится к региональным киносетям, которые активно демонстрируют фильмы ушедших голливудских киностудий.

