РБК: российские кинотеатры проверят из-за показов пиратских фильмов

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Российские кинотеатры могут проверить из-за показа пиратских фильмов. Ужесточение борьбы с показом пиратского контента обсудили на стратегической сессии по развитию отечественной кинематографии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, пишет РБК со ссылкой на источники.

Как рассказал собеседник издания, в большей степени вопрос относится к региональным киносетям, которые активно демонстрируют фильмы ушедших голливудских киностудий. Кинокартины показывают в формате предсеансного обслуживания, без прокатного удостоверения и согласия правообладателя в паре с российской короткометражкой.

По словам другого источника, участники встречи также обсудили вопрос о необходимости усиления борьбы с пиратством отечественных фильмов и сериалов в интернете.

Между тем около 80% картин, которые сейчас показываются в кинотеатрах страны, произведены в России. Об этом ранее заявил Мишустин. Он также напомнил, что после распада Советского Союза поток западных лент на отечественный рынок значительно увеличился, однако благодаря поддержке государства ситуацию удалось изменить.