Мишустин заявил, что доля российских фильмов в кинотеатрах составляет около 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 80% картин, которые сейчас показываются в кинотеатрах страны, произведены в России. Об этом на профильной стратегической сессии заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Доля отечественных лент в прокате постоянно увеличивается. Как отметил глава государства, это важно и для индустрии – такой интересной, креативной, но это важно и по содержанию", – цитирует его ТАСС.

По словам Мишустина, только российские деятели искусства могут передать историю страны, культурный код, ценности и традиции. Он также напомнил, что после распада Советского Союза поток западных лент на отечественный рынок значительно увеличился, однако благодаря поддержке государства ситуацию удалось изменить.

С 17 по 24 апреля 2025 года пройдет 47-й Московский международный кинофестиваль. Площадкой для проведения мероприятия выбран киноцентр "Октябрь". Позже организаторы объявят о дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах фестиваля.