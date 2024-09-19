Московский международный кинофестиваль в 2025 году пройдет с 17 по 24 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В следующем году 47-й Московский международный кинофестиваль пройдет в период с 17 по 24 апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ММКФ.

Площадкой, где будет проводиться мероприятие, станет киноцентр "Октябрь". Организаторы объявят о дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах фестиваля позже.

46-й Московский международный кинофестиваль проходил в Москве так же в апреле. Владимир Путин во время своего выступления выразил уверенность, что фестиваль поможет укрепить профессиональные и личные контакты, а также популяризировать современные достижения киноискусства.

В кинофестивале приняли участие свыше 250 фильмов из более чем 50 стран. Сергей Собянин рассказал, что на бизнес-площадке ММКФ участники узнали о работе по созданию в Москве крупнейшего в стране центра полного цикла производства кино, а также они обсудили возможности столичной киноинфраструктуры, перспективы съемочного процесса и потенциальное сотрудничество с зарубежными компаниями.

