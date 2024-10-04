Актеры и режиссеры рассказали об уникальности декораций кинопарка "Москино"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кинопарк "Москино" включает в себя множество разнообразных декораций, натурных площадок и павильонов. Например, посетители могут перенестись в Москву 1940 года или на Витебский вокзал Санкт-Петербурга.

Как отметил актер и режиссер Сергей Жигунов, в "Москино" можно воссоздать любую сцену для разных картин, снять какой угодно фильм, в котором и актер, и зритель получат незабываемые эмоции.

"Многие декорации, в которых мне довелось работать, утрачены. Я с ностальгией вспоминаю набережную из фильма "Сердца трех", Париж из "Королевы Марго" и охотничий домик из "Гардемаринов", – цитируют его на портале мэра и правительства столицы.

Так, специалисты воссоздали архитектурный ансамбль Соборной площади Москвы, в который входят макеты таких значимых культурных объектов, как Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, колокольня Ивана Великого и другие архитектурные шедевры.

"Строительство кинопарка "Москино" позволяет сохранять не только фильмы, но и элементы, которые способствовали их созданию. Это дает возможность зрителям ощутить атмосферу любимых кинокартин", – выразил свое мнение генпродюсер и актер кинокартины "Враг у ворот" Александр Новин.

К сегодняшнему дню в кинопарке завершился первый этап развития, в рамках которого было построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.

Тем временем "Москино" приглашает гостей и жителей столицы на киновыходные, которые пройдут 5 и 6 октября. Организаторы подготовили различные спортивные, познавательные и иммерсивные программы как для детей, так и для взрослых.

Например, гости примут участие в состязаниях по перетягиванию каната, в ходе которых пройдет викторина с вопросами о животном мире. Кроме того, посетителей еще ждут мастер-классы по художественному гриму, актерскому мастерству, а также танцевальным и вокальным техникам.

