Актер Евгений Миронов назвал кинопарк "Москино" подарком для кинематографистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кинопарк "Москино" становится местом притяжения для российских и зарубежных кинопроизводителей. Уже имеется интерес из Индии и Китая, заявил в беседе с Агентством "Москва" актер театра и кино, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.

По его словам, благодаря кинопарку киноиндустрия получила возможность профессионально и удобно снимать любой материал для широкой аудитории. Это, отметил Миронов, дает мощный толчок для развития российского кино.

"В кинопарке в одном месте можно снимать большую часть материала фильма или сериала, а не переезжать с места на место, арендуя дорогие объекты в городе, причиняя неудобство жителям, и не тратить серьезные средства на компьютерную графику, стирая современные вывески, провода и другие признаки сегодняшнего дня", – сказал Миронов, подчеркнув, что это одна из самых больших в Европе декораций.

Как добавил Миронов, в кинопарке также создается инфраструктура для работы киногрупп. К примеру, разрабатывается проект большого бассейна для фильмов с морской тематикой, работают гостиница и ресторан. Кроме того, кинопарк доступен для туристов.

"Когда парк заработает в полную силу, будет возможность посетить тематические экскурсии, увидеть широкое разнообразие жанров кино, например, – вестерн, где для посетителей предполагаются конные шоу", – заключил Миронов.

Первая очередь кинопарка открылась 8 сентября, она станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Здесь повторят виды городов не только России, но и Европы, Ближнего Востока и других регионов планеты. В итоге здесь можно будет снимать свыше 200 фильмов в год. При этом планируется, что к 2030 году на базе инфраструктуры кинокластера будут проходить съемки до 80% российских фильмов.