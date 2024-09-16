16 сентября, 11:59Город
В кинопарке "Москино" прошли открытые экскурсии, мастер-классы и кинопоказы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Москвичи и туристы 14 и 15 сентября смогли посетить места съемок различных фильмов в кинопарке "Москвино". Об этом пишет портал мэра и правительства, ссылаясь на гендиректора АНО "Кинопарк" Кирилла Косенко.
Здесь снимали кинокартины "ГДР", "Враг у ворот", "Постучись в мою дверь в Москве" и другие. Также гости прогулялись по натурным площадкам, где на прошедших выходных не снимали кино: "Соборная площадь Москвы", "Витебский вокзал", "Партизанская деревня", "Центр Москвы" и "Ковбойский городок".
Экскурсоводы предложили москвичам и гостям города посетить "Киноэкспедицию", где можно увидеть съемки романтической комедии и исторического детектива, летающего самолета без крыльев, а также особенности создания титров в кино. Одну из экскурсий провели для военнослужащих. Здесь же состоялись мастер-классы, где детей и взрослых обучали актерском мастерству, танцам, вокалу и драматургии в мультипликации.
"Мероприятия ко Дню города в сентябре показали, что туристический потенциал кинопарка очень высок, тогда его посетили свыше 20 тысяч человек за два дня", – отметил Косенко.
Кроме того, организаторы планируют проводить такие мероприятия регулярно. Уже в ближайшие выходные любой турист может приехать сюда на экскурсию и увидеть декорации для фильмов. В перспективе планируется увеличить количество туров и принимать здесь до 10 миллионов человек в год.
Первая очередь кинопарка открылась 8 сентября, она станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Здесь повторят виды городов не только РФ, но и Европы, Ближнего Востока и других регионов планеты. В итоге здесь можно будет снимать свыше 200 фильмов в год.
200 фильмов в год будут сниматься в столичном кластере "Москино"