Кинопарк "Москино" станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В День города в столице открылась первая очередь кинопарка "Москино", который станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Площадки и декорации, которые здесь построят, повторят виды городов России, Европы, Ближнего Востока и других регионов планеты. Здесь можно будет снимать свыше 200 фильмов в год. Развитие кинопарка сделает его еще более привлекательным для туристов, и в итоге его ежегодно будут посещать до 10 миллионов гостей.

В состав кинопарка входят еще три площадки Киностудии имени Максима Горького. Они расположены на улице Сергея Эйзенштейна, Рязанском проспекте и в Валдайском проезде. Площадка в Краснопахорском районе Троицкого административного округа находится в 27 километрах от МКАД и 8 километрах от Троицка, где в ближайшие годы появится метро.

Здесь создадут не только качественную инфраструктуру для производства кино, но и культурно-деловой центр с кинозалами, гостиничные комплексы для киносъемочных групп и посетителей, концертную и фестивальную площадки, административно-бытовые корпуса и офисные помещения.

Масштабный проект реализуют в три этапа. В рамках первого на территории площадью 180 гектаров построили 18 натурных площадок, 4 павильона и 6 объектов инфраструктуры. В числе площадок – "Аэропорт Юрово", "Витебский вокзал", "Древнерусский город", "Соборная площадь Московского Кремля", "Партизанская деревня".

Также в кинопарке построили четыре павильона общей площадью около четырех тысяч квадратных метров. В одном разместится оборудование для съемок с использованием компьютерной графики. Еще в одном – "Железнодорожный вокзал" с историческими вагонами. Еще один павильон – "Аэропорт", он имеет интерьер широкофюзеляжного самолета.

Реализация второй очереди проекта развития кинопарка будет идти с 2024 по 2027 годы. За это время построят 20 натурных площадок на территории 300 гектаров. В рамках третьей очереди в 2027–2030 годах должно появиться еще 26 площадок на территории свыше 630 гектаров. Всего в общей сложности построят более 60 натурных площадок.

Накануне Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первую очередь кинопарка "Москино". Торжественная церемония прошла в формате видеоконференцсвязи в концертном зале "Зарядье" в честь 877-летия Москвы.

Президент РФ выразил уверенность, что новой кинематографической площадкой будут пользоваться и зарубежные специалисты, а также обратил внимание и на большой туристический потенциал новой площадки. Он также оценил декорации Соборной площади Кремля, возведенные в "Москино", заметив, что они выглядят "абсолютно натурально".

Решение о строительстве кинопарка "Москино" – комплекса натурных площадок и сопутствующей инфраструктуры для съемок кино – было принято в августе 2019 года. Это одна из главных площадок создаваемого московского кинокластера, в состав которого входят три площадки киностудии Горького.

Общая площадь проектируемой территории – свыше 1 100 гектаров, на ней предусмотрено строительство в общей сложности более 60 натурных локаций. В свободное от съемок время кинопарк можно посетить в рамках экскурсий и специальных мероприятий – ландшафтных и художественных инсталляций.

По словам Собянина, власти города будут продолжать продвигать столицу как новый центр международной киноиндустрии. По словам мэра, город готов предоставить все необходимо для производства кино полного цикла. Специально для этого создан московский кинокластер.