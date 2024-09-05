Власти Москвы заключили международные соглашения в сфере кино

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В рамках Московской международной недели кино столичное правительство подписало международные меморандумы о сотрудничестве в сфере кино, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

Вице-мэр подчеркнула, что в числе зарубежных партнеров представители индустрии из Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики и Египта.

"Всего в рамках деловой программы столица заключила 9 соглашений о сотрудничестве: 4 международных и 5 внутрироссийских. Реализация кросс-национальных проектов позволит закрепить за Москвой статус одного из ключевых центров развития киноиндустрии в мире", – отметила Сергунина.

При этом ранее команда из Индии уже работала в Москве над лентой "Величайший всех времен", съемки прошли благодаря киноплатформе "Москино".

Между тем внутрироссийские соглашения были подписаны с Фондом кино, Институтом развития интернета, арт-кластером "Таврида", а также компаниями "МТС Медиа" и "Кинопоиск".

В свою очередь, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин пояснил, что в рамках соглашений предусмотрено создание рабочих групп, организация различных семинаров и форумов, а также запуск акселерационных программ для подготовки кадров.

В Москве появится многофункциональная экосистема для производства фильмов и телепроектов мирового уровня. В кластер войдут кинопарк "Москино", площадки Киностудии имени Максима Горького на улице Сергея Эйзенштейна, Рязанском проспекте и в Валдайском проезде.

Ранее стало известно, что новая площадка Киностудии имени Горького на Рязанском проспекте станет одной из крупнейших в России. Под креативные индустрии здесь отдано уже 20 тысяч квадратных метров территории.

В настоящее время Москва является основной площадкой для киносъемок – 80% отечественного кино снимается в столице московскими компаниями. Объем российского кино в прокате составляет почти 75%.