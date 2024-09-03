Мария Киселева: в первую неделю сентября москвичи могут посмотреть патриотические фильмы

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Трехкратная олимпийская чемпионка, член комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Московской городской думы Мария Киселева по достоинству оценила инициативу городских властей бесплатно показать патриотические фильмы в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на молодежных локациях "Телепорт" в Парке Горького и "Лужниках".

Как отметила Киселева, пространство "Телепорт" – это новые точки притяжения для москвичей, где можно интересно провести время. А также посмотреть хороший отечественный фильм и обсудить его вместе с друзьями. Картины о Родине, героизме наших воинов, о подвиге народа в Великой Отечественной войне надо показывать регулярно, уверена она.

"Это хорошая и своевременная идея, которая поможет нам воспитывать в детях патриотизм и любовь к Родине", – подчеркнула Киселева.

На площадке "Телепорт" в Парке Горького на стенах и потолке установлен гигантский экран высотой 19 метров. 5 сентября здесь можно будет увидеть картину "Учености плоды", которая рассказывает о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских гор и села Михайловского (начало в 18:00).

В "Лужниках" кино можно увидеть на большом мультимедийном экране, который является частью арт-объекта в форме лампочки. 4 сентября будет продемонстрирована картина Сергея Колосова "Вызываем огонь на себя" (начало в 18.00), 5 сентября – "Огненная дуга", первый фильм киноэпопеи "Освобождение" режиссера Юрия Озерова (начало в 19.00), 6 сентября лента режиссера Александра Сурина "Сашка" (начало в 19.00). Вход свободный.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что Москва стала основной площадкой для съемок кинофильмов. 80% отечественных фильмов уже снимается столичными компаниями. Еще несколько лет назад объем российского кино в прокате составлял 23%, а теперь эта цифра достигла почти 75%.

