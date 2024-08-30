Сергей Собянин рассказал о создании новой площадки Киностудии Горького

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новая площадка Киностудии имени Горького на Рязанском проспекте станет одной из крупнейших в России, сообщил Сергей Собянин во время церемонии вручения городских наград деятелям российской киноиндустрии.

"Казалось бы, ну производственная площадка, бывшая промзона, но вы видите, как она быстро преображается", – сказал мэр Москвы.

Под креативные индустрии здесь отдано уже 20 тысяч квадратных метров территории, в основном – для индустрии кино, заметил градоначальник. Поэтому объем киностудий в ближайшие 2 или 3 года должен вырасти в 3 раза. Мэр объяснил, что для новой площадки было решено отдать бренд именно исторической студии Горького.

В настоящее время Москва является основной площадкой для киносъемок. 80% отечественного кино снимается в столице московскими компаниями. Также еще несколько лет назад объем российского кино в прокате составлял 23%, а теперь эта цифра достигла почти 75%.

В ходе церемонии Собянин вручил почти 30 представителям отрасли награды за развитие и вклад в российское кино. Он заявил, что собравшиеся здесь люди являются драйвером, ядром и лицом московской и российской киноиндустрии.

"Благодаря вашим талантам, вашей душе, которую вы вкладываете в свои проекты, развивается российское кино", – указал мэр.

Площадку на Рязанском проспекте создали благодаря реорганизации территории бывшего ВНИИМЕТМАШ. Здесь фильмы будут проходить полный цикл производства, начиная от написания сценария до выпуска готового продукта. С начала работы здесь снято 37 проектов.

Также в число территории киностудии входит ее историческая зона на улице Сергея Эйзенштейна, а также площадка в Валдайском проезде. Все три зоны входят в состав проекта "Москва – город кино", что позволит в будущем создать около 1 170 гектаров креативного пространства. Сейчас Москва является лидером российского кинопроизводства.

