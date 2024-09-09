В столичном кинокластере будут снимать до 80% российских фильмов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Кинопарк "Москино", первая очередь которого открылась в День города, входит в состав московского кинокластера. Планируется, что к 2030 году на базе инфраструктуры кинокластера будут снимать до 80% российских фильмов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Строительство кинопарка началось в 2019 году. Для его размещения подобрали земельные участки в Краснопахорском районе ТиНАО. Там создадут качественную инфраструктуру для производства и популяризации кино, в частности декорации, мастерские, киносклад и павильоны для съемок.

Реализация проекта запланирована в три этапа. Первый уже завершен. На территории площадью 180 гектаров возвели 19 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.

Также в кинопарке будут культурно-деловой центр с кинозалами, гостиницы, концертная и фестивальная площадки, административно-бытовые корпуса и офисы. "Москино" станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Его площадки будут включать в себя города РФ, Европы, Ближнего Востока и других регионов, что позволит снимать более 200 кинолент в год.

Помимо кинопарка "Москино", в состав столичного кинокластера входят еще три площадки Киностудии имени Горького – на улице Сергея Эйзенштейна, Рязанском проспекте и в Валдайском проезде.

Возрождение киностудии началось в прошлом году, когда ее передали в собственность города. В данный момент на Рязанском проспекте делают многофункциональную площадку, предназначенную для кинопроизводства, моды, дизайна, музыки, IT и инновационных технологий. Здесь уже создано 37 кинопроектов. Также там снимают рекламные ролики, клипы и шоу.

Сейчас там работают четыре съемочных павильона. Скоро откроются еще четыре. Также на площадке расположен крупнейший в Европе центр костюма и реквизита "Жар-птица", который обеспечивает реквизитом свыше 80% российских съемочных проектов. На киноскладе есть уникальные и редкие предметы, реквизит, декорации, современные и исторические костюмы. Кроме того, там функционирует центр моды и дизайна, который включает в себя центр материалов, шоурумы отечественных дизайнеров, ателье по пошиву одежды, шляпное производство и контент-студии.

Готовится открыться и музей кинотехники "КинАп", в котором представят самую большую в стране коллекцию действующей российской киноаппаратуры. Она охватывает период с 1918 по 2004 год. Кроме того, в музее можно увидеть золотой фонд отечественных и зарубежных кинокартин на пленках 16, 35 и 70 миллиметров.

В будущем суммарная площадь объектов инфраструктуры новой площадки киностудии превысит 349 тысяч "квадратов". Там будут павильоны, съемочные комплексы с интерьерными декорациями, XR-павильоны для съемок дополненной реальности, офисы и коворкинг для съемочных групп, студии продакшен-компаний, звукозаписи и компьютерной графики, просмотровый зал, мастерские декораций.

Обновление идет и на исторических территориях киностудии в Валдайском проезде и на улице Сергея Эйзенштейна. В итоге площадь их рабочих пространств планируется расширить в два раза – почти до 100 тысяч "квадратов". Также по адресу Валдайский проезд, дом 16, появится студийно-производственный комплекс со съемочными павильонами, центром визуальных технологий, студиями и гримерками, а также парковка на 470 мест.

На улице Сергея Эйзенштейна, дом 8, расположится центр костюма и реквизита, производственный комплекс и сервисный центр. Площадь студийного комплекса вырастет до 44 тысяч "квадратов". Более того, там проведут капремонт многофункционального просмотрового зала.

После длительной паузы на площадках киностудии уже создано 16 игровых картин, 32 документальных фильма, а также 17 научно-популярных фильмов и сериалов. Там снимают кино для детей, анимационные ленты и другие фильмы с применением инноваций.

В прошлом году на киностудии заработал "Кинокампус Горького" – креативное пространство и сообщество для профориентации молодых людей в сфере кино и медиа. Открылись шесть новых студий, подходящих для создания цифрового контента и пользующихся популярностью среди блогеров. Сейчас их заполняемость превышает 70%.

С 20 сентября прошлого года в Москве функционирует киноплатформа "Москино" film.moscow – онлайн-сервис организации киносъемок полного цикла. В их числе аренда павильонов и студий, костюмов и реквизитов, организация натурных съемок в знаковых местах.

Сервис значительно упрощает согласование съемок в городе. В него встроены 3D-модели и панорамы некоторых объектов из цифрового двойника Москвы, которые позволяют оценить место будущих съемок. Сейчас киноплатформа film.moscow доступна на семи языках. Ее услугами за время работы воспользовались свыше двух тысяч раз.

Согласование и подбор локаций для съемок происходит через кинокомиссию "Москино", главная задача которой – увеличить присутствие Москвы и ее объектов на больших экранах и популяризировать использование столичной инфраструктуры для кино. Иностранцы также могут снимать фильмы на территории Москвы, соблюдая определенные условия.

Ранее в столице прошла Московская международная неделя кино, в которой поучаствовали представители кинокомпаний, продюсеры, сценаристы и государственные деятели из 47 стран. Также Москва подписала девять соглашений как с российскими, так и иностранными партнерами. В общей сложности мероприятие посетили свыше 600 тысяч человек.