Москвичам рассказали, где в столице отметить День российского кино 27 августа

27 августа ежегодно отмечается День российского кино. Прикоснуться к визуальному искусству и хотя бы на время стать актером, сценаристом или режиссером в столице может любой желающий. Какие интересные киноплощадки и экскурсии есть в Москве, расскажем в нашем материале.

Стать актером и посмотреть кино

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Сразу несколько городских точек превратились этим летом в съемочные павильоны. Например, в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" большой "Киногород" открылся в парке искусств "Музеон". До 8 сентября каждый желающий сможет примерить на себя роли актеров советских фильмов и увидеть, как проходят съемки. Профессиональные режиссеры, операторы, звукорежиссеры, костюмеры и гримеры помогут войти в образ и на время перенестись в атмосферу "Бриллиантовой руки", "Летучей мыши", "Карнавала", "Берегись автомобиля", "Формулы любви" и "Гостьи из будущего".

Также на площадке можно послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах и даже отработать навыки боевых искусств. Специалисты рассказывают про основы постановки, съемки и монтажа драк, а также учат взаимодействовать с реквизитом, объясняют технику безопасности и раскрывают тайны работы каскадеров.

После активного отдыха можно посмотреть любимые фильмы под открытым небом: летний кинотеатр работает со вторника по воскресенье. Предварительная регистрация для мероприятия не требуется.

Кроме того, интересные площадки подготовили в рамках Московской международной недели кино, которая проходит до 28 августа. После рабочего дня можно отвлечься от проблем и познакомиться с творчеством зарубежных режиссеров в необычных местах, среди которых городские крыши и бассейны. Также в рамках фестиваля возле ВДНХ, Триумфальной и Биржевой площадей, Новопушкинского сквера и рядом с центральным входом Парка Горького разместились мобильные съемочные площадки. Каждый желающий может снять там видеовизитку для кастинга и послушать лекции от представителей киноотрасли. На некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.

По следам любимых фильмов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Прогуляться по главным киноместам города можно с помощью бесплатной адиоэкскурсии. В основу маршрута легли локации из таких культовых советских картин, как "Москва слезам не верит", "Покровские ворота", "12 стульев", "Место встречи изменить нельзя", "Служебный роман" и "Летят журавли". Путешествие длится чуть меньше часа, за это время участники пройдут через Гоголевский бульвар, Новый Арбат, Красную площадь, ГУМ, Библиотеку имени Ленина, театр "Современник", кинопарк "Москино" и другие точки.

Еще одна экскурсия придется по вкусу не только взрослым, но и детям. На легендарной киностудии "Союзмультфильм" гиды рассказывают про историю и особенности советской мультипликации и делятся секретами создания анимации. Кроме того, детский центр "Союзмультклуб" разработал уникальные тематические программы, которые позволят еще глубже окунуться в эту атмосферу.

Подробная информация об экскурсиях доступна на сервисе Russpass.

Кроме того, экскурсионную программу по съемочным павильонам предлагает и киноконцерн "Мосфильм". Во время путешествия можно познакомиться с прошлым студии и увидеть ее настоящее. Гиды проведут гостей по площадкам Старой Москвы и Санкт-Петербурга, покажут машину "Москвич" из фильма "Москва слезам не верит" и мотоколяску Бывалого из "Операции "Ы". Там же можно будет посмотреть декорации, которые использовались в известных картинах, а также одежду актеров, – например, костюмы знаменитой троицы из "Кавказской пленницы".