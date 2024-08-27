Ко Дню кино в России назвали лучшие российские мелодрамы

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Киноканал "Русский роман" составил топ отечественных мелодрам, снятых после 1991 года. Создание рейтинга было приурочено ко Дню российского кино, рассказали представители телеканала Москве 24.

При составлении топа специалисты проанализировали зрительские, экспертные и редакционные рейтинги популярных изданий и сервисов, среди которых оказались "Кино Mail.ru", "Канобу", "Афиша", "Мегакритик", "Подбор кино", "Ваш досуг", а также "Кинопоиск", Time Out и IMDb.

В абсолютный топ российских мелодрам вошли:



"Аритмия" (2017) Бориса Хлебникова; "Лед" (2017) Олега Трофима; "Приходи на меня посмотреть" (2000) Михаила Аграновича и Олега Янковского; "Счастье в конверте" (2019) Светланы Сухановой; "Серебряные коньки" (2020) Михаила Локшина; "Лед-2" (2020) Жоры Крыжовникова; "Страна Саша" (2022) Юлии Трофимовой; "Питер FM" (2006) Оксаны Бычковой; "Я делаю шаг" (2023) Ольги Акатьевой; "Прогулка" (2003) Алексея Учителя.

Лучшим среди отечественных мелодрам оказался фильм Хлебникова о разладе в семье врачей, получивший название "Аритмия". Кинокартина была включена практически во все рейтинги и подборки. Кино имеет несколько российских и международных призов, среди которых премия "Ника" за лучший игровой фильм, а также приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Карловых Варах и премия "Золотой орел", присужденная за лучшую женскую роль.

На втором месте среди лидеров отечественных мелодрам оказалась спортивная кинокартина "Лед" режиссера Трофима. Картина оказалась одной из наиболее коммерчески успешных отечественных мелодрам, собрав в прокате 1,5 миллиарда рублей. Однако продолжение фильма – "Лед-2", режиссером которого выступил Крыжовников, заняло шестую позицию топа. Этот фильм достиг в прокате таких же результатов. Кроме того, в 2024 году зрители смогли увидеть третью часть франшизы.

Замкнула тройку лидеров рейтинга романтическая комедия, ставшая по совместительству единственной режиссерской работой Янковского, над которой он трудился вместе с Михаилом Аграновичем, "Приходи на меня посмотреть". Главные роли в фильме сыграли сам Янковский, Ирина Купченко и Екатерина Васильева. Картина стала лауреатом конкурса "Выборгский счет", проводившегося в рамках фестиваля "Окно в Европу".

Четвертое место топа досталось семейному фильму "Счастье в конверте", сюжет которого строится из трогательных новелл. Истории переплетены между собой, поскольку жизнь их героев кардинально изменилась благодаря получению бумажных писем.

Пятой среди лучших российских мелодрам стала романтическая сказка "Серебряные коньки". В 2022 году картина стала обладателем одновременно шести премий "Золотой орел", в том числе в таких номинациях, как "Лучший фильм", "Лучший сценарий" и "Лучшая работа художника по костюмам".

Седьмое место заняла молодежная мелодрама Трофимовой "Страна Саша", сюжет которой раскрывает проблемы взросления и становления подростков современности. Зрители впервые увидели этот фильм во время Международного Берлинского кинофестиваля.

Восьмая в топе – комедийная мелодрама "Питер FM". Ее сюжет построен на том, что героям не удается встретиться на протяжении всего фильма. В качестве "массовки" в картине снялись обычные жители Санкт-Петербурга. Они попадали в кадр втайне, съемка велась через отверстие в специальной будке.

Предпоследним в рейтинге стал фильм про учителя литературы, страдающего дислексией, "Я делаю шаг". Кино было снято в одном из старейших учебных заведений России – псковской школе № 1.

Замыкающим из 10 лучших мелодрам стал фильм Учителя "Прогулка", где в качестве большой декорации был снят Санкт-Петербург. В 2003 году эта картина удостоилась наград фестиваля "Окно в Европу" как лучший фильм, а также за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль.

Между тем анимационный фильм "Головоломка-2" от студий Disney и Pixar стал первым кинопроектом 2024 года, собравшим в международном прокате более 1 миллиарда долларов. С момента выхода мультфильма на экраны его общемировые сборы составили 1,649 миллиарда долларов.