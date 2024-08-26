"Головоломка-2" установила новый рекорд в мировом прокате

Фото: кадр из мультфильма "Головоломка-2"; режиссер – Келси Манн; производство – Walt Disney Pictures Pixar Animation Studios

Анимационный фильм "Головоломка-2" от студий Disney и Pixar стал первым кинопроектом 2024 года, собравшим в международном прокате более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщило издание Variety.

По данным журнала, с момента выхода мультфильма на экраны его общемировые сборы составили 1,649 миллиарда долларов. При этом "Головоломка-2" стала 12-м фильмом и первым мультиком, сумевшим достичь отметки в 1 миллиард долларов кассовых сборов.

"Головоломка-2" – сиквел картины Пита Доктера. Первая часть "Головоломки" вышла в 2015 году, тогда мультфильм собрал в мировом прокате 859 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что "Головоломка-2" обошла "Мстителей" и вошла в десятку самых кассовых фильмов в истории.