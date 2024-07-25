"Головоломка-2" стала самым кассовым мультфильмом за всю историю кинематографа

Фото: кадр из мультфильма "Головоломка-2"; режиссер – Келси Манн; производство – Walt Disney Pictures Pixar Animation Studios

Самым кассовым анимационным фильмом в истории кинематографа назвали "Головоломку-2". Мировые сборы мультфильма за 40 дней проката составили 1,46 миллиарда долларов, пишет издание Variety.

Отмечается, что в кинотеатрах США картина заработала 601 миллион долларов, а в остальных странах – 861 миллион.

Предыдущим лидером по кассовым сборам была вторая часть мультфильма "Холодное сердце" студии Disney 2019 года, которая собрала в прокате 1,45 миллиарда долларов.

Кроме этого, "Головоломка-2" обогнала самый кассовый игровой фильм 2023 года "Барби" и заняла 13-е место среди самых успешных в прокате кинопроектов всех времен.

Представители Pixar поблагодарили зрителей за интерес к их работе.

"Мы полны радости! Спасибо всем фанатам со всего мира за то, что они сделали "Головоломку-2" самым кассовым анимационным фильмом всех времен", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день оценка мультфильма на Metacritic от критиков составляет 73 балла из 100, от зрителей – 6,1 балла из 10. Рейтинг на IMDb – 7,8 балла из 10.

Кинокомпания DreamWorks ранее сообщила, что анимационный фильм "Шрек-5" выйдет в кинотеатрах 1 июля 2026 года. В тизере подтверждается возвращение исполнителей ролей Фионы, Осла и Шрека – Кэмерон Диас, Эдди Мерфи и Майка Майерса.

Последняя часть популярной франшизы "Шрек навсегда" вышла на экраны в 2010 году. В 2011-м и 2022-м были выпущены два спин-оффа про Кота в сапогах.