"Головоломка-2" вытеснила "Мстителей" из топа самых кассовых фильмов

Фото: кадр из фильма "Головоломка-2"; режиссер – Келси Манн; производство – Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures

Мультфильм "Головоломка-2" от студии Pixar опередил "Мстителей" и вошел в десятку самых кассовых фильмов в истории. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг IMDb.

На данный момент продолжение "Головоломки" заработало в мировом прокате уже 1, 153 миллиарда долларов. У "Мстителей", потерявших место в первой десятке, 1, 152 миллиарда. При этом мультфильм все еще демонстрируется в кинотеатрах.

На первом месте рейтинга находится "Аватар" с 2,9 миллиардами долларов.

Ранее "Головоломку-2" назвали самым кассовым анимационным фильмом в истории кинематографа. Мировые сборы мультфильма за 40 дней проката составили 1,46 миллиарда долларов. Предыдущим лидером по кассовым сборам была вторая часть мультфильма "Холодное сердце".

Кроме этого, продолжение "Головоломки" обогнало самый кассовый игровой фильм 2023 года "Барби".

