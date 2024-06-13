Роль Моаны в экранизации мультфильма Disney сыграет актриса Кэтрин Лага'айа

Фото: thewaltdisneycompany.com

Студия Disney выбрала 17-летнюю австралийскую актрису Кэтрин Лага'айа на роль Моаны в одноименной кинокартине по мультфильму, сообщает издание Variety.

Актриса сыграет дочь вождя небольшого племени, которая живет на острове в Тихом океане. Лага'айа рассказала, что ее бабушка и дедушка родились на самоанских островах.

"Я рада получить эту роль, Моана – одна из моих любимиц", – прокомментировала актриса.

Лага'айа отметила, что для нее будет честью выступать от лица Самоа и других народов Тихоокеанского региона, "представлять на экране девушек, похожих на меня".

Кроме того, образ вождя Мауи в киноленте воплотит Дуэйн Джонсон, новозеландские актеры Джон Туи и Фрэнки Адамс исполнят роли отца и матери Моаны, а Рина Оуэн – бабушку. Съемки фильма начнутся летом 2024 года, премьера запланирована 10 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что во франшизе "Пиратов Карибского моря" появятся два новых фильма. Продюсер Джерри Брукхаймер уточнил, что первым проектом станет ребут, которым он занимается совместно со сценаристом Джеффом Натансоном, создателем истории "Мертвецы не рассказывают сказки".