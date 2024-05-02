Особняк "Людей Иск" и дом из мультфильма "Вверх" стали доступны для аренды

Фото: кадр из фильма "Вверх"; режиссер – Пит Доктер, Боб Питерсон; производство – Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures

Институт Ксавьера открыл двери особняка для поклонников комиксов "Люди Икс". Об этом сообщает сервис бронирования жилья Airbnb.

В материале отметили, что поместье находится в Уэстчестере, штат Нью-Йорк. Специалисты детально восстановили облик школы супергероев – мутантов из мультсериала 1990-х годов. Предметы интерьера выполнили в стиле комиксов – в ярких цветах со штрихами и черной обводкой по краям.

Также фанаты могут арендовать парящий дом из мультфильма компании Disney "Вверх". Данное сооружение расположено в Абикью, штат Нью-Мексико. Как указано в публикации, находящимся внутри людям кажется, что здание тянут в небо тысячи шаров, однако на самом деле его поднимает строительный кран. Помимо этого, поклонники студии Pixar могут побывать в Центре управления эмоциями из мультфильма "Головоломка" накануне премьеры новой части.

Любители музыки 1980-х годов, как пишет Airbnb, могут провести ночь в доме музыканта Принса из байопика "Пурпурный дождь". Более того, посетители сайта могут посетить дома американского комика Кевина Харта и певицы Дожи Кэт.

Ранее СМИ писали, что до конца 2024 года в РФ могут открыть четыре квеста, которые будут основаны на российских фильмах. По информации журналистов, такую идею положительно оценили депутаты ГД. Они также выразили симпатию сюжетам таких картин, как "Капитанская дочка", "Мертвые души" или диологии "Брат".