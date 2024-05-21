Франшиза "Пиратов Карибского моря" пополнится двумя фильмами

Фото: кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На краю света"; режиссер – Гор Вербински; производство – Jerry Bruckheimer Films, Second Mate Productions, Walt Disney Pictures

Во франшизе "Пиратов Карибского моря" появятся два новых фильма. Об этом заявил продюсер Джерри Брукхаймер в беседе с Entertainment Weekly.

Как он отметил, первым проектом станет ребут, которым он занимается совместно со сценаристом Джеффом Натансоном, создателем истории "Мертвецы не рассказывают сказки".

Другим проектом руководит студия Марго Робби. Его сценарий пишет Кристина Ходсон, которая работала над фильмом "Хищные птицы", подчеркнул Брукхаймер.

"Мы надеемся, что оба фильма попадут в кинотеатры, и наверняка Disney не станет отрицать, что хочет снять фильм с Марго", – сказал он.

Ранее компания Disney утвердила "странный" сценарий к шестой части "Пиратов Карибского моря". Как сообщил сценарист Крэйг Мазин, авторы сценария и не надеялись на его покупку со стороны компании, поскольку считали его странным. Однако согласие было получено.

Позже Брукхаймер сообщил, что новый фильм франшизы "Пираты Карибского моря" станет ее перезапуском с новыми актерами. Говоря о будущем двух популярных франшиз "Топ Ган" и "Пираты Карибского моря", продюсер не дал точной информации.

