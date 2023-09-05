Фото: кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины"; режиссер – Гор Вербински/производство – First Mate Productions Inc. , Jerry Bruckheimer Films, Walt Disney Pictures

Компания Disney утвердила "странный" сценарий к шестой части "Пиратов Карибского моря". Об этом сообщает National World со ссылкой на шоураннера сериалов "Чернобыль" и "Одни из нас", сценариста Крэйга Мазина.

"Мы представили проект и подумали, что они ни за что не купят его, поскольку это было чересчур странно. Но они согласились!" – рассказал сценарист.

Кроме того, он добавил, что сценарист Тед Эллиот написал фантастический сюжет, произошла забастовка и после этого все замерли в ожидании.

Пятая часть "Пиратов Карибского моря" вышла на экраны в 2017 году.

Ранее продюсер "Пиратов Карибского моря" Джерри Брукхаймер рассказал о желании вернуть Джонни Деппа во франшизу. Он добавил, что не знает о дальнейших планах студии Disney на сотрудничество с Деппом.

По словам Брукхаймера, на главную роль в новой части рассматривается актриса Марго Робби. Киностудия не приняла окончательное решение, поэтому было разработано два сценария. Один – с Робби, второй – с более молодым актерским составом. Проект с молодым составом практически завершен, а проект с Марго Робби еще необходимо доработать.

Джонни Депп вернется на большие экраны в этом году