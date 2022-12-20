Продюсер "Пиратов Карибского моря" рассказал о желании вернуть Деппа во франшизу

Фото: кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца"; режиссер – Гор Вербински; производство – Jerry Bruckheimer Films; S

Продюсер "Пиратов Карибского моря" Джерри Брукхаймер рассказал о желании вернуть Джонни Деппа во франшизу. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Я бы хотел, чтобы он был в фильме. Он друг, потрясающий актер, и очень жаль, что личная жизнь вкрадывается во все, что мы делаем", – сказал Брукхаймер.

Кинопродюсер отметил, что судебные разбирательства Деппа с экс-супругой Эмбер Херд повлияли на его карьеру в кино. Также он добавил, что не знает о дальнейших планах студии Disney на сотрудничество с Деппом.

"Мы пытались убить Джека Воробья, но это не сработало", – рассказал продюсер.

По словам Брукхаймер, на главную роль в новой части рассматривается актриса Марго Робби. Киностудия не приняла окончательное решение, поэтому было разработано два сценария. Один – с Робби, второй – с более молодым актерским составом. Проект с молодым составом практически завершен, а проект с Марго Робби еще необходимо доработать.

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