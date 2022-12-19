15:18Культура
В России снимут фильм о первой в мире стыковке двух космических кораблей
Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
В России планируют снять фильм о первой в истории стыковке космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5". Об этом сообщает РИА Новости.
Стыковка двух пилотируемых кораблей была произведена в январе 1969 года. Авторы проекта об этом событии рассказали, что считают произошедшее важным для современности.
"Этот полет открыл эру космических станций. Мы считаем, что наш фильм нужен современному обществу и подчеркнет тот героический вклад, который наша страна вносила и вносит в освоение космоса", – заявил представитель кинокомпании.
Съемки организуют в том числе на реальных локациях. К таким относятся Космический городок и Центральный пункт управления полетами.
Ранее в декабре стало известно, что Госдума может принять в первом чтении законопроект "Об изменениях в ФЗ "О государственной поддержке кинематографии РФ". Согласно документу, кинокартины для детской аудитории могут снимать за счет государства.
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