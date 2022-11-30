Минкульт РФ окажет поддержку фильмам о "деградации Европы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство культуры РФ поделилось перечнем из 17 приоритетных тем государственной поддержки производства в индустрии кино на 2023 год. Список опубликован на сайте ведомства.

"Мы публикуем перечень тем до начала конкурсов на финансирование производства и надеемся, что кинематографисты при разработке проектов будут учитывать приоритеты господдержки кинопроизводства", – говорится в сообщении.

Согласно перечню, Минкульт окажет поддержку картинам о "деградации Европы" и "многополярном мире". Также ведомство посодействует фильмам, которые будут посвящены "неоколониальной политике англо-саксонских стран".

В списке обозначены и другие приоритетные темы, например сохранение традиционных ценностей, наука, победы в истории России, борьба против фальсификации, семья, популяризация специальностей в области медицины и инженерии, противостояние фашизму.

Кроме того, в перечне говорится и о патриотических картинах, популяризирующих профессию военного, а также фильмах о молодых людях.

Уточняется, что некоторые темы были установлены для исполнения указов Владимира Путина. В конце года Минкульт расскажет об условиях на конкурсный отбор.

До этого поступила информация, что ведомство отказало компании "Лунапарк" в выдаче прокатного удостоверения на сериал "Монастырь". Причиной такого решения министерство назвало оскорбление чувств верующих.

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