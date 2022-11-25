14:30Культура
Кинокомпания заявила, что не получала требований об отзыве проката "Монастыря"
Фото: телеграм-канал "Настя Ивлеева"
Кинокомпания "Лунапарк" заявила, что не получала от министерства культуры России требований об отзыве проката сериала "Монастырь". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу транслирующего его сервиса.
При этом в кинокомпании подчеркнули, что сериал нужно оценивать целиком.
"Со своей стороны мы готовы предоставить для этого все необходимые материалы", – говорится в сообщении.
В свою очередь, ситуацию прокомментировали в Роскомнадзоре. Там отметили, что закон не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое произведение.
В ведомстве отметили, что выдачей удостоверения и контролем его наличия у находящихся в прокате картин занимается Минкультуры РФ.
Ранее сообщалось, что ведомство не выдало кинокомпании "Лунапарк" прокатное удостоверение на сериал "Монастырь", где снялась блогер Анастасия Ивлеева. Данное решение было принято из-за оскорбления чувств верующих.
Материалы по сериалу, которые министерство передало в РПЦ для оценки, сочли искажающими представление о жизни в монастыре.
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