Зрители назвали лучший российский сериал 2022 года

Фото: кадр из сериала "Художник "; режиссер – Тимур Алпатов; производство – Вайт Медиа

По мнению зрителей, лучшим российским сериалом 2022 года стал ретродетектив "Художник" режиссера Тимура Алпатова. Об этом сообщает пресс-служба "Кино Mail.ru" со ссылкой на собственное исследование.

В российской картине рассказывается о расследовании преступлений вымышленной банды, которая орудует в Москве 1944 года.

Вторую строчку занял сериал "Начальник разведки", рассказывающий о становлении Павла Фитина руководителем внешней разведки органов госбезопасности СССР. Бронзовую медаль от зрителей получил "Нулевой пациент", который поведал о первой в СССР вспышке ВИЧ.

В топ-10 попали картины "И снова здравствуйте!", "Капельник", "Офлайн", "Идентификация", "Почка", "Обоюдное согласие" и "Химера".

При составлении рейтинга учитывались выставленные постоянными пользователями оценки и их количество. В пресс-службе пообещали обновлять рейтинг до конца года.

Ранее глава Marvel Кевин Файги заявил, что самым важным проектом за все существование студии является вторая часть "Черной Пантеры". По его словам, вся съемочная группа верит в значимость этой работы, и подчеркнул, что больше всех вкладывался в создание фильма режиссер Райан Куглер.



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