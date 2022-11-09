Восстановленная версия "Вокзала для двоих" выйдет в кинотеатрах 17 ноября

Фото: кадр из фильма "Вокзал для двоих"; режиссер – Эльдар Рязанов

Отреставрированный советский фильм "Вокзал для двоих" режиссера Эльдара Рязанова выйдет в прокат 17 ноября. Специалисты воссоздали картину в форме 4К, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция".

Кинокартина с актерами Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили в главных ролях стала завершающим фильмом в цикле Рязанова о том, как два непохожих человека находят друг друга. До этого подобный сюжет любители советского кино могли видеть в "Иронии судьбы, или с легким паром!" и "Служебном романе".

"Вокзал для двоих" стал лучшим фильмом года в 1983-м по версии читателей издания "Советский экран". Гурченко же признали выдающейся актрисой. Кроме того, фильм участвовал в главной программе Каннского кинофестиваля.

Зрители любят картины Рязанова, которые часто были основаны на реально происходящих когда-то историях, поделился директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое телевидение" Иван Кудрявцев.

"Эльдар Рязанов несколько раз переписывал текст, потому что уже на этапе съемок становилось понятно, что диалоги не соответствуют той социальной среде, которая показана в фильме", – отметил он.

По его мнению, от этого картины режиссера вышли такими живыми и правдивыми.

Ранее сообщалось, что специалисты студии "Мосфильм" отреставрировали советскую комедию режиссера Леонида Гайдая "Спортлото-82". Теперь комедию можно посмотреть на YouTube-канале "Мосфильма". Зрители смогут выбрать разрешение в 4К.

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