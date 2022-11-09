Disney снимет сериал об Индиане Джонсе

Фото: кадр из фильма "Индиана Джонс и Храм судьбы"; режиссер – Стивен Спилберг

Компания Disney приступила к разработке телевизионного сериала об Индиане Джонсе. Об этом сообщает издание Variety.

Авторы идеи ведут поиск сценариста для проекта, поэтому пока содержание новинки не раскрывается. Также не уточняется – станет ли сериал приквелом франшизы или же будет напрямую связан с предстоящим пятым фильмом в серии.

Отмечается также, что шоу выйдет на стриминговом сервисе Disney+.

Фильм "Индиана Джонс 5" будет представлен в июне 2023 года. К главной роли вернулся Харрисон Форд. Помимо него, в актерский состав проекта вошли Мадс Миккельсен, Шонетт Рене Уилсон, Томас Кречманн и Антонио Бандерас.

По информации Variety, Disney сейчас прорабатывает разные варианты продолжения франшизы об Индиане Джонсе, в том числе за счет новых кинофильмов и сериалов.

Первый фильм о путешественнике-археологе "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" был показан в кинотеатрах в 1981 году. С тех пор было снято еще четыре картины и телевизионный сериал о молодости героя.

Ранее в Сети представили трейлер анимационного сериала по мотивам мультфильма "Зверополис". Новый проект для Disney+ будет состоять из шести серий, каждая из которых посвящена отдельным персонажам.

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