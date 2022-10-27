Disney выпустил первый мультфильм с бодипозитивной героиней

Фото: кадр из фильма Reflect; режиссер – Хиллари Брэдфилд; производство – Disney

Компания Disney впервые в своей истории выпустила мультфильм с бодипозитивной героиней. Об этом сообщает Daily Mail.

В короткометражной картине Reflect рассказывается о plus-size-балерине, "которая сражается с собственным отражением, преодолевая сомнения и страх путем осознания своей внутренней стойкости, грации и силы".

Этот фильм Хиллари Брэдфилд является второй частью серии короткометражных экспериментальных картин.

Ранее в интернете опубликовали полный трейлер фильма "Чебурашка". В картине вместо старухи Шапокляк будет Римма, в роли которой выступит Елена Яковлева.

Гена (Сергей Гармаш) в картине будет человеком. Чебурашку же удалось создать с помощью живой съемки CG-графики и технологий захвата движений.



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