Фото: ТАСС/AP/Shizuo Kambayashi

Американский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря". В настоящее время студия Disney ведет с ним переговоры, сообщает The International News.

По информации источника, на который ссылается издание, за участие в ленте ему предложили 300 миллионов долларов. По словам одного из инсайдеров, киностудия хочет, чтобы звезда Голливуда вернулся к роли пирата Джека Воробья в шестой части фильма "Пираты Карибского моря" и спин-оффе Disney Plus о молодости капитана "Черной жемчужины".

Представители компании связались с Деппом еще до его судебного разбирательства с экс-супругой Эмбер Херд. Однако принять предложение об участии в проектах он пока не согласился.

Ранее суд присяжных штата Вирджиния признал Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства. Актриса должна будет выплатить Деппу 15 миллионов долларов, а его обязали к выплате 2 миллионов долларов по встречному иску от бывшей супруги.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!