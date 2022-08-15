Джонни Депп снимет фильм о художнике Модильяни

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Американский актер Джонни Депп снимет биографический фильм об итальянском художнике Амедео Модильяни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Hollywood Reporter.

"Сага о жизни Модильяни – большая честь для меня, и по-настоящему большой честью является показ этого фильма на экранах", – заявил артист в эксклюзивном интервью с изданием.

Известно также, что Джонни Депп возьмет на себя продюсирование будущей картины, наравне с Аль Пачино и Барри Навиди.

Ожидается, что съемки фильма о Модильяни стартуют весной 2023 года на европейских площадках. В основу картины ляжет пьеса Денниса Макинтайра о событиях 1916 года – в тот период художник жил в Париже.

Для Деппа новый фильм станет первым после 25-летнего перерыва в режиссерской деятельности. В 1997 году он снял фильм "Храбрец" с Марлоном Брандо.

В августе 2021 года Джонни Депп пожаловался, что голливудские продюсеры начали бойкотировать его фильмы после развода с Эмбер Херд. Актриса заявляла, что подвергалась физическому насилию со стороны супруга.