Джонни Депп может вернуться к съемкам в "Пиратах Карибского моря"

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Голливудский актер Джонни Депп в перспективе может вернуться к съемкам картины "Пираты Карибского моря". Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда", ссылаясь на интервью экс-руководителя студии Disney журналу PEOPLE.

Бывший исполнительный директор пришел к такому выводу после победы актера в суде по делу о клевете против экс-супруги Эмбер Херд.

"Я абсолютно уверен, что после вынесения приговора "Пираты" готовы к перезагрузке с Джонни в роли капитана Джека. Слишком велики потенциальные кассовые сборы при участии любимого персонажа", ​​– сказал он.

Собеседник добавил, что в индустрии есть большой интерес к возвращению достойных голливудских звезд в популярные франшизы. В то же время другой голливудский инсайдер, работавший над предыдущими фильмами о "Пиратах", считает, что вряд ли Депп вернется в следующую часть главной звездой.

По его мнению, Марго Робби сделают его дочерью, а сам актер снимется в эпизодической роли.

1 июня суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа по делу о защите его чести и достоинства. По решению суда актриса должна выплатить 15 миллионов долларов экс-супругу в качестве компенсации. При этом суд также обязал Джонни Деппа выплатить компенсацию в размере 2 миллионов долларов по встречному иску Эмбер Херд о клевете.

Супруги расстались в 2017 году, затем последовал скандальный развод. После расставания Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и избиениях. Однако актер подал иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а бывшая жена ему неоднократно изменяла.

Недавно Депп представил суду доказательства насилия со стороны Херд. Он принес аудиозапись, сделанную им во время ссоры с экс-супругой. Также на аудио слышно, что на уточняющий вопрос актера о том, она ли начала драку, Херд отвечает положительно.

