Кэмерон Диаз заявила о готовности вернуться к съемкам в кино

16:25
Фото: ТАСС/Nancy Rivera/Zuma
Американская актриса Кэмерон Диаз заявила о своем возвращении в кино, сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что звезда не принимала участие в съемках 8 лет.
"Я скучаю по некоторым аспектам актерской игры или по съемкам фильмов. Создание фильмов – это особый набор навыков", – рассказала она, добавив, что весело быть частью процесса.
Диаз призналась, что брала перерыв для переосмысления своих взглядов на жизнь. Помимо работы, нужно обращать внимание и на другие жизненные аспекты, добавила она.
Известность актрисе принес снятый в 90-х годах фильм "Маска". Актриса также снималась в картинах "Ангелы Чарли", "Отпуск по обмену", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка" и других.
Ранее стало известно, что в следующие части франшизы "Пираты Карибского моря" может снова вернуться Джонни Депп. Актеру могут доверить роль Джека Воробья в шестой части и спин-оффе сериала о ранней жизни капитана "Черной жемчужины". По данным источника, близкого к Disney, за участие Деппу уже готовы заплатить 300 миллионов долларов.
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