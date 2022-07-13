Кэмерон Диаз заявила о готовности вернуться к съемкам в кино

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Американская актриса Кэмерон Диаз заявила о своем возвращении в кино, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что звезда не принимала участие в съемках 8 лет.

"Я скучаю по некоторым аспектам актерской игры или по съемкам фильмов. Создание фильмов – это особый набор навыков", – рассказала она, добавив, что весело быть частью процесса.

Диаз призналась, что брала перерыв для переосмысления своих взглядов на жизнь. Помимо работы, нужно обращать внимание и на другие жизненные аспекты, добавила она.

Известность актрисе принес снятый в 90-х годах фильм "Маска". Актриса также снималась в картинах "Ангелы Чарли", "Отпуск по обмену", "Ванильное небо", "Банды Нью-Йорка" и других.

Ранее стало известно, что в следующие части франшизы "Пираты Карибского моря" может снова вернуться Джонни Депп. Актеру могут доверить роль Джека Воробья в шестой части и спин-оффе сериала о ранней жизни капитана "Черной жемчужины". По данным источника, близкого к Disney, за участие Деппу уже готовы заплатить 300 миллионов долларов.