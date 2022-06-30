Кинокритик заявил, что выбор нового актера на роль Джеймса Бонда будет неожиданным

Фото: AP/Alastair Grant
Кинокритик Василий Корецкий заявил, что выбор нового актера на роль Джеймса Бонда может быть совершенно неожиданным, соообщает News.ru.
Эксперт выразил уверенность в том, что новые фильмы франшизы про загадочного агента 007, анонсированные американским продюссером Барбарой Брокколи, будут иметь успех.
Однако, по его словам, сейчас трудно предсказать, кого возьмут на главную роль вместо Дэниела Крейга. Корецкий считает, что выбор будет обусловлен потребностями мирового зрителя. Кроме того, культурный контекст может заметно измениться, добавил он.
"Бонд" в культуре реагирует на какие-то тренды, на запросы публики, может быть, иногда иронично их подчеркивает, иногда прямолинейно отрабатывает потребности мирового зрителя", – рассказал Корецкий об особенностях картин.
Ранее стало известно, что британский торговый дом Bonhams выставил на аукцион два автомобиля Джеймса Бонда. Коллекционеры получили возможность приобрести их на традиционном фестивале автогонок в Гудвуде. Речь идет о Land Rover Defender SVX и Aston Martin DBS Superleggera, которыми агент 007 управлял в фильмах "Спектр" (2015) и "Не время умирать" (2021).
По оценке экспертов, начальная стоимость Aston Martin оценивалась в 250 тысяч фунтов стерлингов (307 тысяч долларов), однако организаторы торгов рассчитывали получить за автомобили не менее 400–500 тысяч фунтов стерлингов (492–615 тысяч долларов).
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