Автомобили Джеймса Бонда выставили на торги в Великобритании – СМИ

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Британский торговый дом Bonhams выставил на аукцион два автомобиля Джеймса Бонда. Коллекционеры смогут приобрести их на фестивале раритетных машин в английском Гудвуде. Об этом сообщает Daily Express.

Речь идет о Land Rover Defender SVX и Aston Martin DBS Superleggera, которыми агент 007 управлял в фильмах "Спектр" (2015) и "Не время умирать" (2021).

"Они будут выставлены на продажу на традиционном фестивале автогонок в Гудвуде", – пояснили аукционеры.

По оценке экспертов, начальная стоимость Aston Martin оценивается в 250 тысяч фунтов стерлингов (307 тысяч долларов), однако организаторы торгов рассчитывают получить за автомобили не менее 400–500 тысяч фунтов стерлингов (492–615 тысяч долларов).

Автофестиваль в Гудвуде в этом году пройдет 23–26 июня.

Ранее на Фарерских островах установили надгробный памятник Джеймсу Бонду рядом с маяком Каллур, где по сюжету фильма "Не время умирать" погиб агент 007. На монумент, который находится на острове Калсой, нанесена надпись: "Памяти Джеймса Бонда" и цифры "1962–2021", обозначающие годы выхода первого и последнего фильмов о суперагенте.

