Редкий плакат с Джеймсом Бондом может уйти с молотка за пятизначную сумму

Рекламный постер с изображением Джеймса Бонда в исполнении шотландского актера Шона Коннери могут продать на аукционе более чем за 10 тысяч долларов. Об этом сообщает "Мир 24".

Редкий плакат к одной из классических частей шпионской кинофраншизы "Шаровая молния" (1965) оценивается экспертами от 11 до 16,5 тысячи долларов. Они полагают, что постер обязательно найдет своего покупателя, поскольку все, что связано с агентом 007, вызывает большой интерес.

Также на аукционе представлен оригинальный плакат к "Доктору Ноу" (1962), который оценивают в 12,5 тысячи долларов, и реплика шляпы японского киллера из "Голдфингера" (1964) с начальной ценой 5,5 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что в Мюнхенской галерее выставили на торги реквизит из известных блокбастеров. Так, на аукционе оказались молот Тора, который использовали на съемках финальной части "Мстителей", когти Росомахи, а также маска Бэтмена и рука Железного человека.