Редкий плакат с Джеймсом Бондом может уйти с молотка за пятизначную сумму

Фото: propstoreauction.com
Рекламный постер с изображением Джеймса Бонда в исполнении шотландского актера Шона Коннери могут продать на аукционе более чем за 10 тысяч долларов. Об этом сообщает "Мир 24".
Редкий плакат к одной из классических частей шпионской кинофраншизы "Шаровая молния" (1965) оценивается экспертами от 11 до 16,5 тысячи долларов. Они полагают, что постер обязательно найдет своего покупателя, поскольку все, что связано с агентом 007, вызывает большой интерес.
Также на аукционе представлен оригинальный плакат к "Доктору Ноу" (1962), который оценивают в 12,5 тысячи долларов, и реплика шляпы японского киллера из "Голдфингера" (1964) с начальной ценой 5,5 тысячи долларов.
Ранее сообщалось, что в Мюнхенской галерее выставили на торги реквизит из известных блокбастеров. Так, на аукционе оказались молот Тора, который использовали на съемках финальной части "Мстителей", когти Росомахи, а также маска Бэтмена и рука Железного человека.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: