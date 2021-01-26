Некоторые сцены из фильма с Бондом "Не время умирать" переснимут

Фото: стоп-кадр из фильма "Не время умирать", 2021, реж. – Кэри Фукунага

Авторы нового фильма бондианы "Не время умирать" намерены переснять ряд сцен. Премьера фильма об агенте британской разведки МИ-6 Джеймсе Бонде планируется в октябре, сообщает "Газета.ру".

Создатели картины считают, что к моменту выхода на большие экраны новой части демонстрируемые гаджеты у героев будут выглядеть устаревшими. В этом не заинтересованы спонсоры ленты об агенте 007.

Премьера 25-й части франшизы о британском супершпионе должна была пройти в апреле 2020 года. Однако из-за ситуации с пандемией коронавируса премьеру боевика с актером Дэниелом Крейгом откладывали. Предыдущая часть, посвященная приключениям Бонда "007: Спектр", вышла в 2015 году.

Ранее зрители выбрали лучшего Джеймса Бонда в истории кино. В финал прошли три актера: Шон Коннери, Пирс Броснан и Тимоти Далтон.

