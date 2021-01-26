Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

16:43

Некоторые сцены из фильма с Бондом "Не время умирать" переснимут

культура

Фото: стоп-кадр из фильма "Не время умирать", 2021, реж. – Кэри Фукунага

Авторы нового фильма бондианы "Не время умирать" намерены переснять ряд сцен. Премьера фильма об агенте британской разведки МИ-6 Джеймсе Бонде планируется в октябре, сообщает "Газета.ру".

Создатели картины считают, что к моменту выхода на большие экраны новой части демонстрируемые гаджеты у героев будут выглядеть устаревшими. В этом не заинтересованы спонсоры ленты об агенте 007.

Премьера 25-й части франшизы о британском супершпионе должна была пройти в апреле 2020 года. Однако из-за ситуации с пандемией коронавируса премьеру боевика с актером Дэниелом Крейгом откладывали. Предыдущая часть, посвященная приключениям Бонда "007: Спектр", вышла в 2015 году.

Ранее зрители выбрали лучшего Джеймса Бонда в истории кино. В финал прошли три актера: Шон Коннери, Пирс Броснан и Тимоти Далтон.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать