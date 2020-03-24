Крэйг рассказал, о каких ролях мечтал в молодости

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Английский актер Дэниел Крэйг, который стал известен после роли шпиона Джеймса Бонда, рассказал, что не мечтал сыграть спецагента разведки. По словам артиста, ему хотелось появиться на большом экране в качестве супергероя, сообщает "Вечерняя Москва".

В апреле 2020 года должен был выйти фильм "Не время умирать", в котором Крэйг снова играет агента 007, но премьеру сдвинули из-за ситуации с коронавирусом.

"Я хотел сыграть других персонажей: Супермена, Человека-паука, Человека-невидимку или старомодного ковбоя", – поделился Крэйг.

Однако он отметил, что доволен своей карьерой и ролью Бонда. По его заверению, в ней нет недостатков.

Впервые в качестве агента 007 британской спецслужбы МИ-6 Крэйг появился в ленте "Казино "Рояль" в 2006 году. В дальнейшем вышло несколько продолжений.

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