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Культура

17:37

Продюсеры "бондианы" не планируют менять пол Джеймса Бонда

культура кино

Фото: кадр из фильма “007: Координаты “Скайфолл”, режиссер Сэм Мендес

Продюсер "бондианы" Барбара Брокколи заявила, что не заинтересована в том, чтобы Джеймс Бонд стал женщиной, сообщает "Газета.ру".

При этом она отметила, что в фильмах о суперагенте появятся новые женские персонажи. Также Брокколи недовольна тем, что франшизу покидает исполнитель главной роли Дэниел Крейг.

Фильм "Не время умирать" выйдет на экраны 2 апреля и станет последней картиной, в которой Крейг сыграет агента 007.

Заглавную песню для этой картины исполнит американская певица Билли Айлиш. Авторы предыдущих главных композиций к фильмам о Бонде, Адель и Сэм Смит, стали обладателями премии "Оскар" за свои песни.

Первый трейлер новой части "бондианы" представили в декабре 2019 года. По сюжету, прославленный агент отошел от дел, но его вынуждает вернуться старый друг из ЦРУ.

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