Новый фильм о Джеймсе Бонде станет самым дорогим во франшизе

Фото: кадр из фильма "007: СПЕКТР", реж. Сэм Мендес

Новый фильм из цикла о британском супершпионе Джеймсе Бонде станет самым дорогим во всей франшизе. Об этом сообщило издание "Газета.ру" со ссылкой на Cinema Blend.

Бюджет картины под названием "Не время умирать" (No Time to Die), предположительно, составил 250 миллионов долларов. Это уже на 5 миллионов больше, чем сумма, затраченная на производство предыдущей части приключений Бонда, "Спектра".

Режиссер Кэри Фукунага закончил съемки нового фильма "бондианы" в конце октября. В прокат картину планируют выпустить в апреле 2020 года.

Главную роль в фильме исполнил Дэниел Крейг. Джеймсом Бондом он "стал" в 2006 году, в фильме "Казино Рояль". Предстоящий фильм станет для него пятым во франшизе.