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В мире

27 октября, 23:33

Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершились

культура за рубежом

Фото: Fabio Dell'Aquila/AP/TASS

Режиссер Кэри Фукунага закончил съемки нового фильма о Джеймсе Бондом под названием "Не время умирать" (No time to die), сообщается в официальном микроблоге кинопроекта в Twitter.

В посте опубликована также фотография Фукунаги, стоящего в обнимку с исполнителем роли агента 007 Дэниелом Крейгом. Уточняется, что лента выйдет в кинотеатрах в апреле 2020 года.

25-я кинокартина о приключениях Джеймса Бонда станет последней для Крейга. Он исполнил роль в пяти фильмах о знаменитом агенте.

Известно, что сюжет ленты сильно изменили после того, как проект покинули режиссер Дэнни Бойл и его давний творческий партнер Джон Ходж, сценарий которого забраковала продюсерская команда. Режиссером стал американец Кэри Джоджи Фукунага. Наиболее популярные его работы – сериал телеканала HBO "Настоящий детектив" и ремейк фильма ужасов "Оно" по одноименному роману Стивена Кинга.

Кроме Крейга, в "Не время умирать" сыграют Рами Малек, Рори Киннер, Дали Бенссалах, Лашана Линч и Давид Денсик.

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