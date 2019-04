Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

В очередном, 25-м по счету, фильме об агенте 007 Джеймсе Бонде сыграют Дэниел Крэйг, Рами Малек, Рори Киннер, Дали Бенссалах, Лашана Линч и Давид Денсик. Актерский состав огласили в микроблоге Twitter киносерии.

"Рами Малек присоединяется к актерскому составу 25-й серии Бонда", – сказано в сообщении. Какую роль в новом фильме сыграет актер – не говорится.

У новой кинокартины пока что нет названия.



And finally Rami Malek joins the cast of #BOND25 pic.twitter.com/5AzLJIuVo0