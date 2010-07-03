Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss

В очередном, 25-м по счету, фильме об агенте 007 Джеймсе Бонде сыграют Дэниел Крэйг, Рами Малек, Рори Киннер, Дали Бенссалах, Лашана Линч и Давид Денсик. Актерский состав огласили в микроблоге Twitter киносерии.

"Рами Малек присоединяется к актерскому составу 25-й серии Бонда", – сказано в сообщении. Какую роль в новом фильме сыграет актер – не говорится.

У новой кинокартины пока что нет названия.



And finally Rami Malek joins the cast of #BOND25 pic.twitter.com/5AzLJIuVo0 — James Bond (@007) 25 апреля 2019 г.

Кинофраншиза о Джеймсе Бонде – серия экранизаций романов Яна Флеминга о вымышленном агенте британской разведки MI6. С 1962 года на студии EON Productions вышло 24 фильма, общие кассовые сборы превысили 13 миллиардов долларов. Последнюю серию бондианы "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) снимал Сэм Мендес. Картина заработала в мировом прокате более 880 миллионов долларов.

В главной роли, помимо Крэйга, снимались Шон Коннери, Джордж Лэзенби и Роджер Мур.

Ранее сообщалось, что новым Джеймсом Бондом мог стать звезда "Игры престолов" шотландский актер Ричард Мэдден.