Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:23

Агентом 007 станет темнокожая женщина

культура

10:23

Поделиться в социальных сетях:

Фото: instagram.com/lashanalync

Лашана Линч – звезда фильма "Капитан Марвел" и сериалов "Смерть в раю", "Пуленепробиваемые" – может стать новым агентом 007, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в киноиндустрии.

Согласно задумке сценаристов, Джеймс Бонд, которого играет Дэниэл Крейг, выходит на пенсию и отдыхает на Ямайке, его знаменитое кодовое имя отдают другому сотруднику специальных служб.

Ранее роль агента 007 пророчили шотландскому актеру Ричарду Мэддену.

Также известно, что в 25-м по счету фильме о Джеймсе Бонде сыграют Дэниел Крэйг, Рами Малек, Рори Киннер, Дали Бенссалах, Лашана Линч и Давид Денсик.

Кинофраншиза о Джеймсе Бонде – серия экранизаций романов Яна Флеминга о вымышленном агенте британской разведки MI6. С 1962 года на студии EON Productions вышло 24 фильма, общие кассовые сборы превысили 13 миллиардов долларов. Последнюю серию бондианы "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) снимал Сэм Мендес. Картина заработала в мировом прокате более 880 миллионов долларов.

В главной роли, помимо Крэйга, снимались Шон Коннери, Джордж Лэзенби и Роджер Мур.

Читайте также

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика