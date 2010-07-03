Агентом 007 станет темнокожая женщина

Лашана Линч – звезда фильма "Капитан Марвел" и сериалов "Смерть в раю", "Пуленепробиваемые" – может стать новым агентом 007, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в киноиндустрии.
Согласно задумке сценаристов, Джеймс Бонд, которого играет Дэниэл Крейг, выходит на пенсию и отдыхает на Ямайке, его знаменитое кодовое имя отдают другому сотруднику специальных служб.
Ранее роль агента 007 пророчили шотландскому актеру Ричарду Мэддену.
Также известно, что в 25-м по счету фильме о Джеймсе Бонде сыграют Дэниел Крэйг, Рами Малек, Рори Киннер, Дали Бенссалах, Лашана Линч и Давид Денсик.
Кинофраншиза о Джеймсе Бонде – серия экранизаций романов Яна Флеминга о вымышленном агенте британской разведки MI6. С 1962 года на студии EON Productions вышло 24 фильма, общие кассовые сборы превысили 13 миллиардов долларов. Последнюю серию бондианы "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) снимал Сэм Мендес. Картина заработала в мировом прокате более 880 миллионов долларов.
В главной роли, помимо Крэйга, снимались Шон Коннери, Джордж Лэзенби и Роджер Мур.
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