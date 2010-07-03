Автомобиль Джеймса Бонда выставлен на аукцион

Легендарный автомобиль агента 007 выставлен на аукцион. Речь идет об одном из четырех Aston Martin, которые были в первых фильмах – "Шаровая молния" и "Голдфингер".

Все "шпионские" функции в автомобиле до сих пор работают. В машине есть генераторы дыма, пулеметы, которые спрятаны под фары, а еще меняющиеся номера. По предварительной оценке экспертов, стоимость лота составляет от 4 до 6 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что новым агентом 007 может стать Лашана Линч – звезда фильма "Капитан Марвел" и сериалов "Смерть в раю", "Пуленепробиваемые".

Согласно задумке сценаристов, Джеймс Бонд, которого играет Дэниэл Крейг, выходит на пенсию и отдыхает на Ямайке, его знаменитое кодовое имя отдают другому сотруднику специальных служб.

