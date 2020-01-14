Билли Айлиш написала заглавную песню к новому фильму о Бонде

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Американскую певицу Билли Айлиш пригласили исполнить заглавную песню для 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Об этом сообщает РИА Новости.

Певица стала самым молодым автором и исполнителем заглавной песни в истории франшизы. В официальном Twitter-аккаунте картины из цикла "бондианы" указали, что Айлиш помогал ее брат, композитор Финнеас О’Коннелл.

Авторы предыдущих главных композиций к фильмам о Бонде, Адель и Сэм Смит, стали обладателями премии "Оскар" за свои песни.

В картине "Не время умирать" к роли Джеймса Бонда вернется британский актер Дэниел Крейг. В съемках также были задействованы Рами Малек, Леа Сейду, Рэйф Файнс и Бен Уишоу.

Первый трейлер новой части "бондианы" представили в декабре 2019 года. По сюжету, прославленный агент отошел от дел, но его вынуждает вернуться старый друг из ЦРУ.

