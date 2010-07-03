Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

Фото: youtube.com

В Сети появился первый трейлер 25-го фильма об агенте Джеймсе Бонде "007: Не время умирать". Видеоролик опубликован на YouTube-канале.

По сюжету новой картины к агенту Бонду, который наслаждается мирной жизнью на Ямайке, приезжает его старый друг из ЦРУ и просит спасти похищенного ученого.

Это будет последняя серия бондианы, где главную роль сыграет Дэниел Крэйг. В роли злодея выступит Рами Малек, который получил "Оскар" за фильм "Богемская рапсодия", где он предстал в образе Фредди Меркьюри.

Фильм под режиссурой Кэри Фукунаги выйдет в российский прокат 9 апреля 2020 года.

Днем ранее в Сети появился первый трейлер "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. В ролике показаны сцены воссоединения главной героини с семьей в России.