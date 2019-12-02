Тизер нового фильма о Джеймсе Бонде появился в Сети

Новый тизер 25-й картины киносаги о Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать" появился в Сети, сообщает "Газета.ру".
Видео длится 14 секунд. На кадрах можно увидеть Дэниела Крэйга, который исполнил роль известного суперагента в этой картине в последний раз в своей карьере. Кроме Крейга в фильме также сыграют Рами Малек, Рори Киннер, Дали Бенссалах, Лашана Линч и Давид Денсик.
Авторы киноленты пообещали опубликовать полный трейлер 4 декабря. В российский прокат "Не время умирать" выйдет 9 апреля.
Съемки завершились в конце октября 2019 года. Сюжет сильно изменили после того, как проект покинули режиссер Дэнни Бойл и его давний творческий партнер Джон Ходж, сценарий которого забраковала продюсерская команда.
Режиссером стал американец Кэри Джоджи Фукунага. Он известен по сериалу "Настоящий детектив" и ремейку фильма ужасов "Оно" по роману Стивена Кинга.
Бюджет картины, предположительно, достиг 250 миллионов долларов. Это на пять миллионов больше, чем сумма, затраченная на производство предыдущей части приключений Бонда, "Спектра".
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