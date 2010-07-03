Опубликован новый трейлер фильма "Соник в кино"

Видео: Paramount Pictures

На YouTube-канале Paramount Pictures опубликовали новый трейлер фильма "Соник в кино". Это экранизация популярной серии видеоигр про антропоморфного синего ежа, который умеет очень быстро бегать.

В видео рассказывается, чем занимался главный герой на Земле до того, как его сверхскорость обнаружили люди. Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере. Герою увеличили глаза и уменьшили количество зубов.

Главные роли исполняют Джим Керри (играет злодея доктора Роботника), Бен Шварц ("Парки и зоны отдыха") и Джеймс Марсден ("Трасса 60").

Изначально планировалось, что фильм выйдет на экраны в начале ноября 2019 года. Однако из-за большого количества негативных комментариев фанатов, недовольных внешним видом Соника, дата премьеры была перенесена на 14 февраля 2020 года.

Соник – персонаж видеоигр Sonic the Hedgehog японской компании Sega. Сюжет практически каждой из игр крутится вокруг противостояния Соника и доктора Роботника, вынашивающего планы по захвату мира. Успех первой игры 1991 года был столь оглушителен, что привел к созданию одной из крупнейших серий видеоигр в истории. Впоследствии Соник стал талисманом компании Sega, являющейся одним из крупнейших японских разработчиков видеоигр.

